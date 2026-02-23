Günün ilk yarısında Bank of America’nın en çok alım yaptığı hisselerde bankacılık sektörü lokomotif görevini üstlendi. Kurumun en çok tercih ettiği ilk 5 hisse şu şekilde gerçekleşti:

ISCTR (İş Bankası): 859,6 milyon TL net hacim ve %23,72 pay ile listenin zirvesinde yer aldı.

ASTOR (Astor Enerji): 477,2 milyon TL net hacimle ikinci sırada.

YKBNK (Yapı Kredi): 410,1 milyon TL net hacim.

AKBNK (Akbank): 294,9 milyon TL net hacim.

TERA (Tera Yatırım): 169 milyon TL net hacimle beşinci sırada yer buldu.

SATIŞ TARAFINDA DEV SANAYİ VE ULAŞTIRMA HİSSELERİ VAR

BofA'nın satış listesinde ise Türkiye'nin dev sanayi ve havacılık şirketleri başı çekti. En çok çıkış yapılan hisseler:

THYAO (Türk Hava Yolları): -1,04 milyar TL net hacimle kurumun en çok sattığı hisse oldu.

ASELS (Aselsan): -503,6 milyon TL net hacim.

KCHOL (Koç Holding): -367,2 milyon TL net hacim.

TUPRS (Tüpraş): -321,1 milyon TL net hacim.

PGSUS (Pegasus): -259,5 milyon TL net hacim.

