Kurumun günün ilk yarısında gerçekleştirdiği işlemlerde net hacmi 1.158.685.819 TL seviyesinde pozitif seyrediyor. En çok alım yapılan ilk 5 hisse senedi şu şekilde sıralandı:

TUPRS (Tüpraş): 495,8 milyon TL net hacim ve %19,62 pay ile alım listesinin zirvesinde yer aldı.

THYAO (Türk Hava Yolları): 287,8 milyon TL net hacimle ikinci sırada bulunuyor.

GARAN (Garanti BBVA): 163,9 milyon TL net hacim ile bankacılık sektöründe tercih edilen ana kağıt oldu.

SAHOL (Sabancı Holding): 88 milyon TL net hacim.

IZENR (İzdemir Enerji): 75,8 milyon TL net hacim ile listenin beşinci sırasına yerleşti.

Diğer hisselerdeki alım dağılımı ise %56,01 gibi yüksek bir paya sahip.

SATIŞ TARAFINDA ENERJİ VE SANAYİ ÇIKIŞLARI

İş Yatırım, bazı önemli hisselerde ise satıcılı pozisyon aldı. Satış listesinin başında şu hisseler yer alıyor:

ASTOR (Astor Enerji): -118,1 milyon TL net hacimle en çok satış yapılan hisse oldu.

MANAS (Manas Enerji): -108,1 milyon TL net hacimle dikkat çekici bir çıkış yaşandı.

KCHOL (Koç Holding): -90,3 milyon TL net hacim.

EREGL (Ereğli Demir Çelik): -57 milyon TL net hacim.

SASA (Sasa Polyester): -51,1 milyon TL net hacim.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.