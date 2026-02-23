Günün ilk yarısında hacim artışıyla dikkat çeken hisselerin başında AKSA yer alıyor.

Saat 12.00 itibarıyla hacmini yüzde 288 gibi devasa bir oranda artıran AKSA, aynı zamanda yüzde 5,33 getiri sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Enerji sektöründeki hareketlilik IZENR ile devam etti; hisse yüzde 64’lük hacim artışıyla birlikte günün en yüksek getirilerinden birini (yüzde 6,59) kaydetti.

HACİM-FİYAT KORELASYONU NE SÖYLÜYOR?

Uzmanlar, işlem hacmindeki bu artışın piyasadaki likiditeyi ve katılımcı iştahını yansıttığını belirtiyor.

Teknik analiz penceresinden bakıldığında; fiyat artışına eşlik eden yüksek hacim, trendin güçlü bir temele oturduğuna dair önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Hacmi En Çok Artan İlk 5 Hisse:

BANKACILIK VE SANAYİ DE TAKİPTE

Sadece enerji değil, kamu bankaları ve ağır sanayi devlerinde de para girişi hissediliyor.

Halk Bankası (HALKB) yüzde 49 hacim artışıyla yüzde 3,81 prim yaparken, Şişecam (SISE) ve Kardemir D (KRDMD) hacim listelerinde üst sıralarda kalmaya devam ediyor.

Piyasa analistleri, hacmin yüksek seyretmesinin belirsizliği azalttığına dikkat çekerek, yatırımcıların bu hacim artışlarını yeni bir yükseliş trendinin onay mekanizması olarak takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.