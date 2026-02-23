Soruşturma, örgütün sadece sokaktaki suç faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, devletin kritik birimlerine de sızdığını ortaya koydu.

Yapılan dijital incelemeler sonucunda elde edilen çarpıcı bulgular şunlar:

• Bilgi Sızdırma: Örgüt üyelerinin; polis memurları, zabıt katibi ve gümrük muhafaza memurları ile menfaat ilişkisi kurduğu belirlendi.

• Kritik Sorgulamalar: Kamu görevlilerinin, yetkilerini kötüye kullanarak örgüt yöneticilerine "suç kaydı, aranma durumu ve araç yakalama" gibi gizli bilgileri sızdırdığı tespit edildi.

OPERASYONUN KAPSAMI VE SUÇ DOSYASI

Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı belirlenen suç örgütünün; Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar bölgelerinde hakimiyet kurduğu biliniyor. Örgütün kabarık suç dosyasında şu suçlar yer alıyor:

• Yağma ve kasten yaralama.

• Uyuşturucu ticareti ve fuhuş.

• Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

19 Şubat tarihinde düğmeye basılan operasyon; İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerini kapsayan geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 17 kişilik grupta yer alan profil ise oldukça dikkat çekici:

• 9 Polis memuru.

• 1 Zabıt katibi ve 1 gümrük muhafaza memuru.

• 1 Müstafi (istifa etmiş) polis memuru.

Yapılan yargılama sonucunda, aralarında 7 polis memurunun da bulunduğu toplam 14 kişi tutuklanırken, soruşturma kapsamında aranılan diğer şüphelilerin cezaevinde veya yurt dışında olduğu aktarıldı.