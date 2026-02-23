Halka arz fiyatı 14,70 TL olarak belirlenen BESTE hisseleri, kesintisiz yükseliş trendiyle birlikte bugün itibarıyla 34,60 TL seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, kısa süre içerisinde yatırımcıya yüzde 135 oranında bir prim sağlandığı anlamına geliyor.

TAVANDA DEV ALIM EMRİ: 1 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Dokuzuncu işlem gününe girerken hissenin tavan fiyatında bekleyen alım emirlerinin büyüklüğü dikkat çekti.

Toplamda 1.168.377.000 TL değerindeki dev alım emri, piyasadaki güçlü talebi gösterdi.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA LİDER: COLENDİ MENKUL

Sabah açılış seansında net alıcılar tarafında kurumların iştahı oldukça yüksek.

İlk 5 kurumun net alımları 895.355 lot düzeyinde gerçekleşirken, dağılımın zirvesinde yüzde 28,5'lik payla Colendi Menkul yer alıyor.

Söz konusu kurumların alım maliyetleri ise bugünkü tavan fiyat olan 34,60 TL seviyesinde sabitlenmiş durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.