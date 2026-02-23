Pazartesi günü açılışla birlikte yüzde 9,96 oranında yükseliş kaydeden ATATR payları, 14,90 TL fiyat seviyesine ulaşarak tavan fiyattan işlem görmeye başladı.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA DİKKAT ÇEKEN ALIMLAR

TSI 10.20 verilerine göre, tahtada alım tarafında yoğunlaşan aracı kurumlar netleşti. Toplam net alımların yüzde 86,14'ünü oluşturan ilk 5 kurum arasında Bulls Yatırım, listenin başında yer aldı.

İşte alım tarafındaki ilk 5 aracı kurum ve detayları:

Bulls Yatırım: 401.840 net lot ile toplam alımın %27,72’sini gerçekleştirdi.

GEDIK Yatırım: 393.005 net lot ile %27,11’lik paya sahip oldu.

Deniz Yatırım: 253.885 net lot ile %17,51 oranında alım yaptı.

Ahlatcı Yatırım: 132.900 net lot ile %9,16 seviyesinde kaldı.

Meksa Yatırım: 66.941 net lot ile %4,61 pay aldı.

Kurumların alım maliyetleri tavan fiyat olan 14,90 TL seviyesinde sabitlendi. Toplamda ilk 5 kurumun net alım miktarı 1.248.571 lot olarak kayıtlara geçti.

