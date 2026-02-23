Manas Enerji (MANAS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Ahmet Reşat Görür ve Ayşe Aslı Görür’ün yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabul edildiği duyuruldu. Şirketin yeni yönetim yapısı şu şekilde netleşti:

Emre Tezmen: Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Abdülkadir Özkan: Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

HİSSELER 12,80 TL İLE ZİRVEDE

Satın alma sürecinin ardından gelen bu stratejik yönetim değişikliği, yatırımcı nezdinde "yeni vizyon" beklentisini güçlendirdi. Güne %9,97 yükselişle başlayan MANAS payları, 12,80 TL tavan fiyata yerleşti.

ARACI KURUM DAĞILIMI: A1 CAPİTAL LOKOMOTİF OLDU

TSI 10.37 itibarıyla oluşan aracı kurum verilerine göre, alım tarafında A1 Capital’in ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. İlk 5 kurumun net alımlarının toplam alımlar içindeki payı %97,41 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Alım Tarafındaki İlk 5 Kurum:

A1 Capital: 2.463.109 net lot ile toplamın %66,22'sini karşıladı.

Trive Yatırım: 443.274 net lot (%11,91).

Colendi Menkul: 390.002 net lot (%10,48).

Ata Yatırım: 191.228 net lot (%5,14).

İnfo Yatırım: 135.498 net lot (%3,64).

