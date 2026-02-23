Kabine toplantısında bu hafta iki yeni isim ilk kez yer alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve atanmalarının ardından ilk kez kabine üyeleriyle birlikte masaya oturacak.

ANA GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantının öncelikli başlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama olacak. Bu kapsamda şu konuların ele alınması bekleniyor:

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak rapor değerlendirilecek.

Sürece ilişkin atılacak sonraki hukuki adımlar kapsamlı bir şekilde istişare edilecek.

DIŞ POLİTİKADA "İRAN" ALARMI

Bölgesel gelişmeler de kabinenin sıcak gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ankara, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimi ve Washington’un bölgeye haftalardır yaptığı askeri yığınağı yakından takip ediyor.

ABD’nin olası bir İran saldırısının yaratacağı riskler masaya yatırılacak.

Bölgedeki istikrarın korunması için yürütülecek diplomatik çabalar ele alınacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Millete Sesleniş" konuşmasıyla alınan kararları açıklaması bekleniyor.