12 Şubat 2026 tarihli SPK bülteninde onaylanan karara göre şirket 14.200.000 TL olan mevcut sermayesini, kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşarak yüzde 2000 oranında artırıyor.

Artırım sonrası şirketin yeni sermayesi tam 298.200.000 TL’ye ulaşacak.

HAK KULLANIM TARİHİ: 27 ŞUBAT

Yatırımcıların merakla beklediği "Bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi" 27.02.2026 olarak belirlendi.

Bu tarihte portföyünde YAPRK hissesi bulunan yatırımcıların hesaplarına yeni paylar otomatik olarak tanımlanacak.

PORTFÖYLER 21 KATINA ÇIKIYOR

Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların cebinden herhangi bir ek ücret çıkmadan lot sayılarının katlanması anlamına geliyor.

Bu dev artışın hesaplara yansıması ise şu şekilde olacak:

• Mevcut Lot Sayısı: 500

• Artış Oranı: Yüzde 2000

• Gelecek Yeni Lot: 10.000

• Toplam Yeni Lot Sayısı: 10.500

Hisse senedinin fiyatı, bölünme oranında düzeltilecektir. Yani yatırımcının toplam portföy değeri bölünme anında aynı kalsa da elindeki hisse adedi tam 21 kat artmış olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.