Gayrimenkul ve turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., borsaya merhaba demeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 18 Şubat'ta verdiği onayın ardından, şirketin halka arz takvimi ve satış detayları açıklandı.

TERA Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre yatırımcılar için takvim şu şekilde belirlendi:

• Talep Toplama Tarihleri: 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026
• Süre: 3 iş günü
• Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

UYGUN FİYAT VE GENİŞ PORTFÖY

Savur GYO, halka arz sürecinde yatırımcılara sunduğu cazip fiyatla öne çıkıyor. Şirket portföyünde Orientbank ve Boutique St. Sophia gibi İstanbul'un ikonik otellerini bulunduruyor.

• Halka Arz Fiyatı: 3,64 TL (sabit fiyat)
• Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 1,1 milyar TL
• Lot Sayısı: 295.400.000 adet (sermaye artırımı ve ortak satışı dahil)

SERMAYE YAPISI

Mevcut sermayesi 874,6 milyon TL olan Savur GYO, halka arz sonrası sermayesini 1 milyar 83 milyon TL’ye yükseltecek.

Halka arzdan elde edilecek fonun büyük bir kısmının (yüzde 85-100 aralığında) yeni proje maliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor.

Bireysel yatırımcıların katılımına eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak olan halka arzda, katılımcı sayısına göre kişi başı düşecek lot miktarının mart ayının ilk günlerinde netleşmesi bekleniyor.

