Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı tüm hızıyla eserken, yatırımcılar için en kritik soru netleşti: "Hangi bankadan katılım sağlayabilirim?" SPK onaylı izahnamelerin yayımlanmasıyla birlikte Savur GYO (SVGYO) ve Luxera GYO (LXGYO) halka arzlarında konsorsiyum üyeleri belli oldu. Her iki arzda da bazı dev bankaların liste dışı kalması dikkat çekti. İşte yatırımcıların başvuru yapabileceği bankalar ve dışarıda kalan dev kurumlar…

Savur GYO halka arzı için geniş bir konsorsiyum oluşturulsa da Türkiye'nin en çok müşteriye sahip bazı bankaları bu süreçte yer almıyor.

Başvuru Yapılabilecek Başlıca Kurumlar:

• Kamu Bankaları: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank (ve ilgili yatırım kuruluşları).

• Özel Bankalar ve Aracı Kurumlar: İş Bankası, Denizbank, QNB, ING, Şekerbank, TERA Yatırım, GEDIK Yatırım ve çok sayıda aracı kurum.

Savur GYO talep toplama tarihleri açıklandı: SVGYO halka arzı hakkında tüm detaylar! Savur GYO talep toplama tarihleri açıklandı: SVGYO halka arzı hakkında tüm detaylar!

SAVUR GYO HALKA ARZINA HANGİ BANKALARDAN GİRİLEMEZ?

Şu kurumlar konsorsiyum üyesi olmadıkları için SVGYO talebi toplayamayacak:

Akbank / Ak Yatırım
• Yapı Kredi Bankası / Yapı Kredi Yatırım
• Garanti BBVA / Garanti Yatırım
• TEB / TEB Yatırım

Luxera GYO halka arzında geri sayım… Talep toplama tarihleri belli oldu! Luxera GYO halka arzında geri sayım… Talep toplama tarihleri belli oldu!

Savur GYO (SVGYO) ve Luxera GYO (LXGYO) halka arzlarında dev bankalar liste dışı: Yatırımcılar nasıl katılım yapacak? 1

LUXERA GYO (LXGYO): KATILIM BANKALARI ÖN PLANDA

Luxera GYO halka arzında katılım bankalarının yoğunluğu ve Garanti Yatırım'ın listede olması dikkat çeken farklar arasında.

Başvuru Yapılabilecek Başlıca Kurumlar:

• Katılım Bankaları: Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım ve Türkiye Finans.

• Büyük Bankalar: Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Denizbank.

Gözler yeni GYO halka arzlarında! Luxera GYO (LXGYO) ve Savur GYO (SVGYO) yatırımcılara kaç lot verir? Gözler yeni GYO halka arzlarında! Luxera GYO (LXGYO) ve Savur GYO (SVGYO) yatırımcılara kaç lot verir?

Savur GYO (SVGYO) ve Luxera GYO (LXGYO) halka arzlarında dev bankalar liste dışı: Yatırımcılar nasıl katılım yapacak? 2

LUXERA GYO HALKA ARZINA HANGİ BANKALARDAN GİRİLEMEZ?

Aşağıdaki dev kurumlar Luxera GYO halka arzında liste dışı kaldı:

• Akbank / Ak Yatırım
• Yapı Kredi Bankası / Yapı Kredi Yatırım
• QNB / QNB Yatırım
• TEB / TEB Yatırım

Savur GYO (SVGYO) ve Luxera GYO (LXGYO) halka arzlarında dev bankalar liste dışı: Yatırımcılar nasıl katılım yapacak? 3

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Her iki halka arzda da Akbank, Yapı Kredi ve TEB müşterileri kendi bankaları üzerinden talep gönderemeyecekler.

Bu bankaları kullanan yatırımcıların, konsorsiyumda yer alan diğer bankalarda veya aracı kurumlarda hesapları olması gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERNew York borsası düşüşle açıldıNew York borsası düşüşle açıldı
PARTNERAltının kilogram fiyatı 7 milyon 450 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 7 milyon 450 bin liraya yükseldi