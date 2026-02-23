Savur GYO halka arzı için geniş bir konsorsiyum oluşturulsa da Türkiye'nin en çok müşteriye sahip bazı bankaları bu süreçte yer almıyor.

Başvuru Yapılabilecek Başlıca Kurumlar:

• Kamu Bankaları: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank (ve ilgili yatırım kuruluşları).

• Özel Bankalar ve Aracı Kurumlar: İş Bankası, Denizbank, QNB, ING, Şekerbank, TERA Yatırım, GEDIK Yatırım ve çok sayıda aracı kurum.

SAVUR GYO HALKA ARZINA HANGİ BANKALARDAN GİRİLEMEZ?

Şu kurumlar konsorsiyum üyesi olmadıkları için SVGYO talebi toplayamayacak:

• Akbank / Ak Yatırım

• Yapı Kredi Bankası / Yapı Kredi Yatırım

• Garanti BBVA / Garanti Yatırım

• TEB / TEB Yatırım

LUXERA GYO (LXGYO): KATILIM BANKALARI ÖN PLANDA

Luxera GYO halka arzında katılım bankalarının yoğunluğu ve Garanti Yatırım'ın listede olması dikkat çeken farklar arasında.

Başvuru Yapılabilecek Başlıca Kurumlar:

• Katılım Bankaları: Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım ve Türkiye Finans.

• Büyük Bankalar: Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Denizbank.

LUXERA GYO HALKA ARZINA HANGİ BANKALARDAN GİRİLEMEZ?

Aşağıdaki dev kurumlar Luxera GYO halka arzında liste dışı kaldı:

• Akbank / Ak Yatırım

• Yapı Kredi Bankası / Yapı Kredi Yatırım

• QNB / QNB Yatırım

• TEB / TEB Yatırım

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Her iki halka arzda da Akbank, Yapı Kredi ve TEB müşterileri kendi bankaları üzerinden talep gönderemeyecekler.

Bu bankaları kullanan yatırımcıların, konsorsiyumda yer alan diğer bankalarda veya aracı kurumlarda hesapları olması gerekiyor.