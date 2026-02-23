Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 49.536,54 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 6.901,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.840,97 puana geriledi.

ABD'de tarife belirsizliği yatırımcıların risk iştahını azaltırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Mahkeme, hükümetin aldığı gümrük vergilerini iade etmesi gerekip gerekmediği konusunda ise net bir hüküm getirmemişti.

Aynı gün Trump, tarifeleri uygulayabilmek için alternatif yöntemler olduğuna işaret ederek, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife getirmişti.

Cumartesi günü ise Trump, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını bildirmişti.

Analistler, gümrük vergilerine dair yeni gelişmelerin enflasyon ve küresel büyüme görünümüne ilişkin piyasa belirsizliğini artırdığını söyledi.

Tarifelerle ilgili piyasa iniş çıkışlarının, geçen yıl nisan ayındaki ilk şoka kıyasla daha az dalgalanma gösterdiğine işaret eden analistler, yine de bunun yılın geri kalanında piyasalar için endişe kaynağı olabileceğini belirtti.

Analistler, Yüksek Mahkemenin bazı tarifeleri yasaya aykırı bulmasının dünya genelindeki ülkelerle müzakere edilen ticaret anlaşmalarını da sorgulattığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'nin kuzeydoğusunun büyük bir kısmını etkisi altına alan kar fırtınası dolayısıyla yaşanan gelişmeler de takip edilirken, binlerce uçuşu iptal eden hava yolu şirketlerinin hisseleri de baskı altında kaldı.

JetBlue Airways'in hisseleri yüzde 4 ve Delta Air Lines, United Airlines ile American Airlines'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.