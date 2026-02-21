ABD hisse senedi piyasalarından son aylarda yaşanan güçlü para çıkışı dikkat çekiyor. Son 6 ayda yaklaşık 75 milyar dolarlık fon çıkışı yaşanırken, yalnızca 2026 yılının ilk haftalarında gerçekleşen çıkışın 50 milyar doların üzerine ulaştığı belirtiliyor.

Bu tablo, küresel yatırımcıların ABD borsasındaki yüksek değerlemeler nedeniyle alternatif piyasalara yönelmeye başladığını ortaya koyuyor.

ABD HİSSELERİ NEDEN SATILIYOR?

Son iki yılda teknoloji hisselerinin öncülüğünde sert yükselen ABD borsası, birçok analiste göre tarihsel ortalamaların üzerinde değerlemelere ulaştı.

Özellikle yapay zekâ temalı hisselerde görülen hızlı yükseliş, yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasına neden oldu.

Yüksek faiz ortamı da bu süreci hızlandırdı.

ABD tahvil getirilerinin cazip seviyelerde kalması, hisse senetlerinden çıkışı destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

PARA NEREYE GİDİYOR?

Fon akımlarına bakıldığında Avrupa ve Japonya piyasalarına girişlerin arttığı görülüyor. Ayrıca bazı gelişen piyasalara yönelik ilginin de yeniden canlandığı ifade ediliyor.

Bu durum küresel finans literatüründe “rotasyon” olarak adlandırılıyor. Yatırımcılar pahalı piyasalardan çıkıp daha ucuz değerlemelere sahip ülkelere yöneliyor.

TÜRKİYE İÇİN OLASI ETKİ

Küresel fonların gelişen piyasalara yönelmesi halinde Borsa İstanbul gibi piyasalar bundan olumlu etkilenebilir. Özellikle bankacılık, sanayi ve enerji hisseleri yabancı yatırımcı akışından en hızlı etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

Ancak analistler, bu sürecin kalıcı olup olmayacağının ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

SSS

ABD borsası düşecek mi?



Kesin değil, ancak değerleme baskısı artmış durumda.

Fon çıkışı devam eder mi?



Faiz politikası ve küresel risk iştahına bağlı.

Türkiye’ye para gelebilir mi?



Küresel rotasyon gelişen piyasalara yönelirse mümkün.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.