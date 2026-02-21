Ankara'nın Yenimahalle, Kalecik, Bala ve Pursaklar ilçelerinde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem alması gerekiyor.

Kesintiler, sabahın erken saatlerinde başlayarak bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

YENİMAHALLE KESİNTİ PROGRAMI

Yenimahalle'de kesintiler 21 Şubat'ta başlayıp hafta boyunca farklı bölgelerde devam edecek:

• 21 Şubat Cumartesi: Saat 10.00 - 11.00 arasında Gazi, Mevlana, 19 Mayıs, Mimar Sinan ve diğer onlarca sokakta kısa süreli kesinti yaşanacak.

• 22 Şubat Pazar: Anadolu Sokak'ta 09.30 - 12.30; Yakacık ve Şehit Muhammed Meriç çevresinde ise 14.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

• 23 Şubat Pazartesi: 2306 numaralı sokakta 09.15 - 14.15; 2102 ve 2620 arasındaki sokaklarda ise 09.30 - 14.30 saatlerinde planlı kesinti yapılacak.

KALECİK VE BALA BÖLGELERİ

• Kalecik (21 Şubat): Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 09.00 - 12.30 saatleri arasında Atatürk, Afşar, Koyunbaba ve Hasayaz gibi toplam 26 mahallede geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacak.

• Bala (23 Şubat): Adıgüzel, Karaburun, Yukarıhacıbekir ve Suyugüzel bölgelerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında yaklaşık 7,5 saatlik bir kesinti öngörülüyor.

PURSAKLAR'DA UZUN SÜRELİ KESİNTİLER

• 23 Şubat Pazartesi: Özal Sokak sakinleri 09.15 - 17.00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

• 24 Şubat Salı: Mahmutbey ve Köroğlu sokaklarında 09.15 - 16.15 saatlerinde; Karacaören TOKİ ve çevresinde ise 12.00 - 17.00 saatlerinde kesinti yapılacak.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BAŞKENTEDAŞ yetkilileri, kesintilerin ilan edilen saatlerde tamamlanmasını planlıyor. Ancak çalışmaların erken bitmesi durumunda belirtilen saatten önce de elektrik verilebileceği hatırlatılıyor.

Kesinti süresince elektrikli cihazların prizden çekilmesi, çalışmalar tamamlandığında yaşanabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı cihazlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.