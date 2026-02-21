Haftalık duyurularda takvimi ilk netleşen şirketlerden biri Ford Otosan (FROTO) oldu. Şirket, 16 Mart tarihinde ortaklarına hisse başına brüt 3,64 TL, net olarak ise 3,094 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

NUH ÇİMENTO’DAN YÜKSEK GETİRİ

Sanayi sektörünün güçlü temsilcisi Nuh Çimento (NUHCM), Mart ayının en yüksek nakit ödemelerinden birine imza atacak. 17 Mart tarihinde yapılacak ödemede, yatırımcılar hisse başına net 19,125 TL kâr payı alacak.

TOFAŞ YATIRIMCISINI SEVİNDİRİYOR

Otomotiv sektörünün bir diğer devi Tofaş (TOASO), Mart ayının son haftasına girerken sahne alıyor. 23 Mart tarihinde yapılacak ödemeyle, hisse başına net 17,00 TL yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

FİNAL KOÇ HOLDİNG’DEN

Mart ayının temettü maratonunu Koç Holding (KCHOL) tamamlıyor. Holding, 25 Mart tarihinde hisse başına net 5,8055 TL (brüt 6,83 TL) ödeme yaparak kâr paylaşım sürecini noktalayacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.