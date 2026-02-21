Ocak ayındaki sert düzeltme hareketlerine rağmen altın, 5.000 dolar seviyesinde güçlü bir konsolidasyon süreci geçiriyor.

Cuma günü sergilenen yukarı yönlü ivme, yatırımcılara önemli bir gerçeği hatırlattı:

2026 dünyasında jeopolitik riskler sadece bir sosyal medya paylaşımı kadar yakın.

Altın, herhangi bir hükümete veya üçüncü tarafa bağlı olmayan tek "saf" güvenli liman olma özelliğini koruyarak rakiplerinden ayrışıyor.

DEVLERİN TAHMİNLERİ: HEDEF 6.500 DOLAR

Piyasadaki yükseliş beklentisi artık sadece bireysel yatırımcıların değil, küresel finans devlerinin de ana senaryosu haline gelmiş durumda. Kurumların 2026 projeksiyonları dudak uçuklatıyor:

BU YÜKSELİŞİ NE BESLİYOR?

Analistlere göre bu rakamlar sadece birer "manşet kovalamacası" değil; derin yapısal değişimlerin bir sonucu.

Altının arkasındaki dört büyük rüzgar şunlar:

• Merkez Bankası Talebi: Küresel rezervlerde altına yönelim durmaksızın devam ediyor.

• Kronik Bütçe Açıkları: Özellikle ABD tarafındaki yüksek mali açıklar sisteme olan güveni sarsıyor.

• İnatçı Enflasyon: Fiyat baskılarının kalıcı hale gelmesi paranın değerini koruma güdüsünü tetikliyor.

• Jeopolitik Normalleşme Kaybı: İttifakların parçalanması ve artan egemen borç yükleri yatırımcıyı "somut varlığa" itiyor.

OYNAKLIK UYARISI: "YOL PÜRÜZSÜZ OLMAYABİLİR"

Yükseliş trendi net olsa da uzmanlar "kaldıraçlı pozisyonlar" konusunda yatırımcıyı uyarıyor.

Yüksek fiyatların beraberinde yüksek oynaklığı (volatilite) getireceği, özellikle gümüşte yüzde 20-30’luk sert dalgalanmaların yaşanabileceği belirtiliyor.

Ancak piyasa genelindeki algı şu yönde: Her geri çekilme bir "çıkış" değil, kurumsal yatırımcı için yeni bir "alım fırsatı" olarak görülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.