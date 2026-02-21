Haftalık bazda yatırım araçlarının performans tablosu, piyasadaki risk iştahının azaldığını ve yatırımcıların güvenli limanlara sığındığını net bir şekilde ortaya koyuyor:

BORSA İSTANBUL'DA 14 BİN PUAN BARAJI AŞILAMADI

Haftaya umutlu başlayan Borsa İstanbul, hafta içinde 14.532,67 puana kadar tırmanarak zirve denemesi yapsa da bu seviyelerde tutunamadı.

Satış baskısının artmasıyla en düşük 13.718,14 puanı test eden BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,74’lük kayıpla kapattı.

Borsadaki bu geri çekilme, yatırım fonlarını da olumsuz etkileyerek ortalama yüzde 0,51 değer kaybına yol açtı.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Haftanın mutlak galibi altın oldu. Kapalıçarşı verilerine göre gram altın, haftayı 7 bin 111 lira seviyesinden tamamladı.

Cumhuriyet altını 47 bin 894 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 911 liraya yükselerek yatırımcısına enflasyon karşısında güçlü bir koruma sağladı.

DÖVİZDE MAKAS AÇILDI: DOLAR ÇIKTI, EURO DÜŞTÜ

Döviz tarafında ise ilginç bir ayrışma yaşandı. ABD doları sınırlı da olsa yükseliş trendini korurken, euro/TL paritesi küresel parite etkileriyle haftayı yüzde 0,62 kayıpla kapattı.

Güvenli liman arayanların bir diğer durağı olan para piyasası fonları, yüzde 0,71'lik getirisiyle fon dünyasının parlayan yıldızı oldu.

