21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle abone bağlantı bedeli, güvence bedeli, sayaç işlemleri, faturalandırma süreleri, kaçak doğalgaz tanımı, sözleşme feshi ve dağıtım şirketlerinin yükümlülükleri dahil çok sayıda başlıkta değişiklik yapıldı.
Düzenlemenin hukuki dayanağı da güncellendi. Yönetmelik, 4628 sayılı Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine dayandırıldı.
ABONE BAĞLANTI BEDELİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Bağlantı bedelinin tahsil ve iade şartları netleştirildi.
Abone bağlantı bedeli bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus alınacak
Servis hattı imalatına başlanmışsa bedel iade edilmeyecek
Servis hattı yapımına başlanmamışsa başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade yapılacak
Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alınmışsa tekrar tahsil edilmeyecek
Servis hattı, bedelin tahsilinden sonra en geç 30 gün içinde gaz arzına hazır hale getirilecek
Talep sahibinin onayıyla süre 90 güne kadar uzatılabilecek
İzinlerin alınamaması halinde bedel 5 iş günü içinde iade edilecek
Bağlantı bedeli kredi kartına 6 aya kadar taksit yapılabilecek
ABONELİK VE GAZ AÇMA İŞLEMLERİ
Yeni abonelik ve cihaz değişiklik süreçleri de yeniden belirlendi.
İlk abonelik sözleşmesi; proje onayı, belgeler ve güvence bedeli sonrası yapılacak
Aynı adreste yeni abonelikte gaz açma 4 iş günü içinde gerçekleştirilecek
Hizmeti durdurulan adreslerde yazılı uygunluk görüşü olmadan sözleşme yapılamayacak
Cihaz tipi ve kapasite değişmiyorsa proje tadilatı gerekmeyecek
Devreye alma işlemi dağıtım şirketi kontrolü ile yapılacak
GÜVENCE BEDELİ UYGULAMASI
Güvence bedeline ilişkin yeni kurallar getirildi.
Mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınabilecek
Peşin veya kredi kartına en az 6 taksit ve vade farksız ödenebilecek
Ön ödemeli sayaç kullanıcılarından güvence bedeli alınmayacak
İbadethaneler, cemevleri, Kur’an kursları ve bazı kamu kurumları muaf olacak
Sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak
SAYAÇ VE KAÇAK KULLANIM TANIMI DEĞİŞTİ
Sayaç işlemleri yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak.
Sayaç takma ve sökme işlemi tüketiciye bırakılmayacak
Sayaç ve ölçüm sistemine müdahale kaçak kullanım sayılacak
Uzaktan okuma sistemine müdahale de kaçak kapsamına alındı
Sayaç arızasında tüketim son iki yıl ortalamasına göre hesaplanacak
Veri yoksa benzer tüketim profili esas alınacak
FATURA VE ÖDEME SÜRELERİ GÜNCELLENDİ
Fatura tebliği ve ödeme sürelerinde yeni uygulamalar getirildi.
Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek
Ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak
Okuma süresi kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak
Okuma süresi uzarsa borç en az 4 taksit ve vade farksız tahakkuk edecek
Faturalar SMS, e-posta, e-fatura veya kâğıt olarak gönderilebilecek
Tüketicilere tutar ve son ödeme tarihi ayrıca SMS ile bildirilecek
GAZ KESME VE SÖZLEŞME FESHİ
Borcun 3 ay ödenmemesi halinde fesih öncesi iki farklı iletişim yöntemiyle bildirim yapılacak
Yükümlülükler yerine getirilirse 24 saat içinde gaz yeniden verilecek
Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınabilecek
DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Dağıtım şirketleri için yeni sorumluluklar getirildi.
En az bir işletme binası kurulacak
Arşivler dijital ortama aktarılıp yedeklenecek
Veriler lisans bazında ayrıştırılacak
Afet durumunda diğer şirketlere destek verilebilecek
Acil çağrılara en geç üçüncü çalışta cevap verilecek sistem kurulacak
Bazı yükümlülükler 24 ay içinde tamamlanacak
Ayrıca iletim hattına bağlı serbest tüketici tesislerinin teknik ve ekonomik uygunluk halinde dağıtım bölgesine dahil edilmesine imkân tanındı. Lisans tadili ve mülkiyet devri Kurul kararıyla yapılacak.
Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.