Düzenlemenin hukuki dayanağı da güncellendi. Yönetmelik, 4628 sayılı Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine dayandırıldı.

ABONE BAĞLANTI BEDELİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Bağlantı bedelinin tahsil ve iade şartları netleştirildi.

Abone bağlantı bedeli bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus alınacak

Servis hattı imalatına başlanmışsa bedel iade edilmeyecek

Servis hattı yapımına başlanmamışsa başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade yapılacak

Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alınmışsa tekrar tahsil edilmeyecek

Servis hattı, bedelin tahsilinden sonra en geç 30 gün içinde gaz arzına hazır hale getirilecek

Talep sahibinin onayıyla süre 90 güne kadar uzatılabilecek

İzinlerin alınamaması halinde bedel 5 iş günü içinde iade edilecek

Bağlantı bedeli kredi kartına 6 aya kadar taksit yapılabilecek

ABONELİK VE GAZ AÇMA İŞLEMLERİ

Yeni abonelik ve cihaz değişiklik süreçleri de yeniden belirlendi.

İlk abonelik sözleşmesi; proje onayı, belgeler ve güvence bedeli sonrası yapılacak

Aynı adreste yeni abonelikte gaz açma 4 iş günü içinde gerçekleştirilecek

Hizmeti durdurulan adreslerde yazılı uygunluk görüşü olmadan sözleşme yapılamayacak

Cihaz tipi ve kapasite değişmiyorsa proje tadilatı gerekmeyecek

Devreye alma işlemi dağıtım şirketi kontrolü ile yapılacak

GÜVENCE BEDELİ UYGULAMASI

Güvence bedeline ilişkin yeni kurallar getirildi.

Mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınabilecek

Peşin veya kredi kartına en az 6 taksit ve vade farksız ödenebilecek

Ön ödemeli sayaç kullanıcılarından güvence bedeli alınmayacak

İbadethaneler, cemevleri, Kur’an kursları ve bazı kamu kurumları muaf olacak

Sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak

SAYAÇ VE KAÇAK KULLANIM TANIMI DEĞİŞTİ

Sayaç işlemleri yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak.

Sayaç takma ve sökme işlemi tüketiciye bırakılmayacak

Sayaç ve ölçüm sistemine müdahale kaçak kullanım sayılacak

Uzaktan okuma sistemine müdahale de kaçak kapsamına alındı

Sayaç arızasında tüketim son iki yıl ortalamasına göre hesaplanacak

Veri yoksa benzer tüketim profili esas alınacak

FATURA VE ÖDEME SÜRELERİ GÜNCELLENDİ

Fatura tebliği ve ödeme sürelerinde yeni uygulamalar getirildi.

Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek

Ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak

Okuma süresi kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak

Okuma süresi uzarsa borç en az 4 taksit ve vade farksız tahakkuk edecek

Faturalar SMS, e-posta, e-fatura veya kâğıt olarak gönderilebilecek

Tüketicilere tutar ve son ödeme tarihi ayrıca SMS ile bildirilecek

GAZ KESME VE SÖZLEŞME FESHİ

Borcun 3 ay ödenmemesi halinde fesih öncesi iki farklı iletişim yöntemiyle bildirim yapılacak

Yükümlülükler yerine getirilirse 24 saat içinde gaz yeniden verilecek

Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınabilecek

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Dağıtım şirketleri için yeni sorumluluklar getirildi.

En az bir işletme binası kurulacak

Arşivler dijital ortama aktarılıp yedeklenecek

Veriler lisans bazında ayrıştırılacak

Afet durumunda diğer şirketlere destek verilebilecek

Acil çağrılara en geç üçüncü çalışta cevap verilecek sistem kurulacak

Bazı yükümlülükler 24 ay içinde tamamlanacak

Ayrıca iletim hattına bağlı serbest tüketici tesislerinin teknik ve ekonomik uygunluk halinde dağıtım bölgesine dahil edilmesine imkân tanındı. Lisans tadili ve mülkiyet devri Kurul kararıyla yapılacak.

Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.