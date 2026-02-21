ABD finans sisteminin en büyük oyuncularından Bank of America’nın özel kredi piyasasına 25 milyar dolarlık kaynak ayırma kararı Wall Street’te büyük yankı uyandırdı.

Dev bankanın bu hamlesi yalnızca yeni bir yatırım planı olarak değil, küresel finans sisteminde risk iştahının yeniden yükseldiğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

GELENEKSEL BANKACILIKTAN YENİ NESİL KREDİLERE

Son yıllarda yüksek faiz ortamı, bankaların klasik kredi modellerinden elde ettiği marjları önemli ölçüde daralttı. Bu durum finans devlerini alternatif getiri alanlarına yönlendirdi.

Private credit olarak adlandırılan özel kredi piyasası, şirketlere ve yatırım fonlarına doğrudan verilen yüksek faizli kredilerle son dönemde hızla büyüdü.

Bank of America’nın bu alana 25 milyar dolarlık dev kaynak ayırması, bankanın daha yüksek getirili ancak daha riskli segmentlere yöneldiğini gösteriyor.

Özellikle özel sermaye fonlarının banka dışı finansmana olan talebinin artması, bu pazarı küresel ölçekte büyütmeye devam ediyor.

RİSK İŞTAHI MI ARTIYOR?

Analistler bu adımı yalnızca büyüme hamlesi olarak değil, aynı zamanda finansal sistemde risk toleransının yükseldiğine dair bir işaret olarak değerlendiriyor.

Private credit piyasası, geleneksel banka kredilerine kıyasla daha az regülasyona ve daha sınırlı şeffaflığa sahip.

Olası bir ekonomik yavaşlama veya resesyon senaryosunda, bu kredilerin geri dönüş performansı ve temerrüt oranları kritik hale gelebilir. Bu nedenle finans çevreleri, bankanın attığı adımı “yüksek getiri – yüksek risk” döneminin başlangıcı olarak yorumluyor.

KÜRESEL PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu hamle yalnızca ABD finans sistemi için değil, küresel piyasalardaki risk iştahı açısından da önemli görülüyor.

Büyük bankaların riskli alanlara yönelmesi genellikle likiditenin güçlü olduğuna işaret ederken, aynı zamanda olası bir piyasa dalgalanmasında kırılganlıkları artırabiliyor.

Gelişen piyasalar açısından ise bu süreç, küresel sermaye hareketlerinin yönünü etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SSS

Private credit nedir?

Şirketlere doğrudan verilen ve genellikle yüksek faizli olan özel kredilerdir.

Bu hamle kriz sinyali mi?

Şimdilik değil, ancak risk iştahının arttığını gösteriyor.

Yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Küresel finans sisteminde riskli varlıklara yönelim artabilir.