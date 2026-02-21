ABD’nin 2003 Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük askeri yığınağını gerçekleştirmesi, küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı üzerinde kara bulutların toplanmasına neden oluyor.

Fortune dergisine konuşan analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ucuz benzin" arzusu ile İran’la yaşanan askeri gerilim arasındaki ince çizginin, pompa fiyatlarında devasa bir dalgalanmaya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI: KÜRESEL EKONOMİNİN AŞİL TOPUĞU

Dünyadaki petrol akışının yaklaşık yüzde 20’sinin (günlük 20 milyon varil) geçtiği 104 mil uzunluğundaki Hürmüz Boğazı, krizin merkez üssü konumunda.

Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi dev üreticilerin can damarı olan bu geçiş noktasının, köşeye sıkışmış bir İran tarafından kapatılması "kabus senaryosu" olarak adlandırılıyor.

Foreign Reports Başkan Yardımcısı Matt Reed, durumun geçen yaza göre çok daha riskli olduğunu belirterek, "İran bugün çok daha çaresiz ve varoluşsal bir mücadele veriyor. Sırtı duvara dayanan Tahran rejimi, ABD müdahalesinin maliyetini artırmak için petrol zengini komşularına veya boğaz trafiğine saldırabilir" uyarısında bulunuyor.

İKİ SENARYO: BARIŞIN VE SAVAŞIN FİYATI

Enerji uzmanları, piyasaların şu anki 66 dolarlık varil fiyatının içinde 10 dolarlık bir "gerginlik primi" olduğunu ifade ediyor. Bu durum, piyasanın çatışma olasılığını yüzde 25 olarak fiyatladığını gösteriyor.

TRUMP’IN 50 DOLAR HEDEFİ

Başkan Trump, özellikle ara seçim yılında seçmen nezdinde en güçlü kozu olan enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Trump'ın idealindeki 50 dolarlık varil fiyatı, benzinin galonunu 2,50 dolara indirebilir.

Ancak Rystad Energy Baş Ekonomisti Claudio Galimberti’ye göre bu ancak İran üzerindeki yaptırımların kalkması ve piyasaya yeni arzın girmesiyle mümkün.