Ulaştırma sektöründe uzun süredir beklenen ve korsan taşımacılığı bitirmeyi hedefleyen yeni yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan köklü değişiklikle birlikte, vergi ödemeden ve izinsiz çalışan "korsan" araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

EL YAKICI CEZALAR: KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte ihlalin türüne göre uygulanacak ceza miktarları netleşti:

• Belediyeden İzin Almadan Yolcu Taşıyanlar: 100.000 TL

• Faaliyet Alanı Dışında Taşımacılık Yapanlar: 46.000 TL

• Tescil Amacı Dışında Araç Kullananlar: 20.000 TL

Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarlanması durumunda bu cezalar iki katı olarak uygulanacak.

Ayrıca ceza kesilen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

TŞOF BAŞKANI YİĞİNER: "ESNAFIN EKMEĞİNİ KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemeyi "haksız rekabetle mücadelede dev bir adım" olarak nitelendirdi. Yiğiner, "Korsan taşımacılık sadece esnafın kazancına değil, devletin vergi gelirine de darbe vuruyor. Gönlümüzden geçen ehliyete el koyma süresinin 6 ay olmasıydı ancak mevcut artışlar da caydırıcılık açısından oldukça önemli" dedi.

Yiğiner ayrıca vatandaşları güvenlik konusunda uyardı: "Kimin sürdüğünü bilmediğiniz bir araca binmek büyük risk. Kamu düzenini sağlamak adına bu mücadelen taviz vermeyeceğiz."

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ: VATANDAŞ BEKLENTİSİ

Haberin odağında sadece cezalar yok; esnaf cephesinden özeleştiri de geldi.

Başkan Yiğiner, taksici esnafının hizmet kalitesini artırması gerektiğini, özellikle turistik bölgelerde yaşanan "yolcu seçme" ve "kısa mesafe" sorunlarının üzerine gideceklerini belirtti.

VATANDAŞ NE BEKLİYOR?

Yasayla birlikte denetimlerin artması beklenirken, vatandaşların talebi ise net:

• Daha makul ve ulaşılabilir fiyatlar.

• Şoförlere hızlı erişim imkanı.

• Yolcu ve güzergah seçmeyen, kaliteli bir hizmet anlayışı.