ABD’nin referans endeksi S&P 500 için yapılan son değerlendirmeler, değerleme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Birçok finansal göstergeye göre endeksin tarihi ortalamaların üzerinde işlem gördüğü ve risklerin arttığı belirtiliyor.

DEĞERLEME NEDEN TARTIŞILIYOR?

Fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/GSYH oranı ve uzun vadeli CAPE göstergesi gibi birçok ölçüt, ABD borsasının pahalı seviyelerde olduğunu gösteriyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş, endeksin genel çarpanlarını yukarı taşıdı.

Buna rağmen güçlü şirket bilançoları ve likidite desteği, yükseliş trendinin devam etmesini sağladı.

OLASI SENARYOLAR

Uzmanlar 2026 yılı için daha dalgalı bir piyasa beklentisi içinde. Faiz indirimlerinin gecikmesi veya ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde düzeltme ihtimali artabilir.

Bununla birlikte bazı analistler, güçlü nakit akışı ve teknoloji yatırımlarının endeksi desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Piyasa genelinde yükseliş sürse de, seçici yatırım stratejilerinin önem kazandığı bir döneme girildiği ifade ediliyor. Defansif sektörler ve alternatif piyasalar yatırımcıların radarına girmiş durumda.

SSS

S&P 500 balon mu?

Aşırı değerleme sinyalleri var ancak balon demek için erken.

Düzeltme gelir mi?

Makro gelişmelere bağlı olarak mümkün.

Alternatif piyasalar neler?

Gelişen ülkeler ve emtia piyasaları öne çıkabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.