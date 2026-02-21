İngiltere’de otomobil hırsızlığına dair paylaşılan son veriler, araç sahiplerini tedirgin eden bir tabloyu gözler önüne serdi. İngiltere Sürücü ve Araç Lisans Ajansı (DVLA) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre; ülke genelinde toplam 54 bin 830 araç çalındı. İstatistikler, ülkede ortalama olarak her gün 150, her 10 dakikada ise bir aracın çalındığını gösteriyor.
Bir zamanlar İngiltere’nin en çok satan hatchback modeli olan Ford Fiesta, hırsızlık listesinde de açık ara zirveye yerleşti. 2025 yılında toplam 3 bin 511 adet Fiesta çalınırken, bu rakam listedeki en yakın takipçileri olan Volkswagen Golf ve Ford Focus'un toplam çalınma sayısını bile geride bıraktı.
2025 YILINDA EN ÇOK ÇALINAN İLK 5 MODEL
Ford Fiesta: 3.511 adet
Volkswagen Golf: 1.625 adet
Ford Focus: 1.474 adet
Toyota RAV4: 1.348 adet
BMW 3 Serisi: 1.319 adet
Listenin devamında Nissan Juke, Toyota C-HR ve Lexus NX gibi popüler SUV modellerinin de hırsızların odağında olduğu görülüyor.
UZUN VADEDE KORKUTAN ARTIŞ
2025 yılında araç hırsızlığı vakaları bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında bir düşüş gösterse de, uzun vadeli trend oldukça endişe verici. Veriler, araç hırsızlığının 2015 yılından bu yana iki katından fazla arttığını ortaya koyuyor. Özellikle yedek parça talebi ve anahtarsız giriş sistemlerindeki güvenlik açıkları, hırsızlık vakalarının ana nedenleri arasında gösteriliyor.
SÜPER LÜKSLER "NADİRLİĞİ" SAYESİNDE GÜVENDE
Popüler hatchback ve SUV modellerinin aksine, ultra lüks otomobillerde hırsızlık rakamları oldukça düşük seyretti. McLaren, Ferrari ve Rolls-Royce gibi markaların çalınma sayısının iki haneli rakamlarda kalmasının temel sebebi, bu araçların yollarda çok daha az bulunması ve üst düzey takip sistemleriyle donatılması olarak belirtiliyor.
AZ ÇALINAN LÜKS MARKALAR
McLaren: 6 adet
Aston Martin: 7 adet
Ferrari: 17 adet
Rolls-Royce: 22 adet
Bentley: 80 adet
