İş dünyasında yıllardır süregelen "BEYAZ yaka" hakimiyeti, yerini teknik uzmanlık ve fiziksel gücü birleştiren yeni bir güce bırakıyor: Gri Yaka.

Gazete Oksijen’den Talia Boşnak’ın haberine göre nitelikli eleman açığı ve dijitalleşen üretim süreçleri, gri yakalıların maaşlarını beyaz yakalı meslektaşlarının üzerine taşıdı.

KİM BU "GRİ YAKALILAR"?

Beyaz yakanın analitik yetkinlikleri ile MAVI yakanın teknik becerilerini harmanlayan bu grup; teknoloji ve veriyi kullanmayı bilen, aynı zamanda sahada fiziksel güç sergileyen "teknik uzmanlardan" oluşuyor.

Meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarının ağırlıkta olduğu bu sınıfta; CNC operatörleri, uçak bakım teknisyenleri, IT saha destek uzmanları ve tıbbi laboratuvar teknikerleri başı çekiyor.

MAAŞ MAKASI GRİ YAKA LEHİNE AÇILDI

Eleman.net Kurucu Ortağı Arif Köse, son 10 yılda dengelerin tamamen değiştiğini belirtiyor.

Eskiden beyaz yakalılar asgari ücretin 3 katıyla işe başlarken, bugün bu oran gri yakalılar için geçerli hale geldi.

Güncel Maaş Karşılaştırmaları:



İnşaat Teknikeri | 10 Yıl Tecrübe | 140.000 TL |

İnşaat Mühendisi | 10 Yıl Tecrübe | 110.000 TL |

Şantiye Şefi | Yeni Başlayan | 80.000 TL |

Mimar | Yeni Başlayan | 65.000 TL |

CNC Operatörü | Kariyer Başı | 50.000 TL |

İnsan Kaynakları Uzmanı | Kariyer Başı | 33.000 TL |

NEDEN GRİ YAKA DAHA KIYMETLİ?

Bu yükselişin arkasında yatan temel neden, arz-talep dengesizliği. Beyaz yaka ilanlarına binlerce başvuru yağarken, teknik uzmanlık gerektiren gri yaka ilanları çok daha az ilgi görüyor.

• Eğitim Tercihleri: 4 yıllık üniversite mezunu sayısı artarken, mesleki eğitime ilginin azalması "nitelikli eleman" kıtlığına yol açtı.

• Endüstri 4.0: Üretimin dijitalleşmesiyle, sahada teknolojiyi kullanabilen teknik personele ihtiyaç arttı.

• Asgari Ücret Etkisi: Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal’a göre asgari ücretteki hızlı artışlar alt kademe maaşlarını yukarı çekerken, orta ve üst kademe beyaz yakalı maaşlarının daha kontrollü tutulması makası daralttı.

EN ÇOK KAZANDIRAN GRİ YAKA MESLEKLERİ

Havacılık, inşaat ve enerji sektörleri gri yakalılar için "altın madeni" niteliğinde.

Özellikle uçak bakım teknisyenleri ve vinç operatörlerinin maaşları 150 bin TL’den başlarken; rüzgar türbini teknik servis elemanları ve iklimlendirme uzmanları 100-200 bin TL bandında kazanç sağlayabiliyor.