Küresel piyasalarda son iki yılın en güçlü teması olan yapay zekâ yatırımları, şirket kârlılığı açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Son analizler, dev teknoloji şirketlerinin yaptığı büyük ölçekli AI yatırımlarının kısa ve orta vadede kâr marjlarını baskılayabileceğine işaret ediyor.

DEV YATIRIMLAR, DEV MALİYETLER

Yapay zekâ altyapısı için yapılan harcamalar rekor seviyelere ulaşmış durumda.

Veri merkezleri, yüksek performanslı çipler ve enerji maliyetleri, teknoloji şirketlerinin bilançosunda ciddi gider kalemleri oluşturuyor.

Şirketler bu yatırımları uzun vadeli büyüme için gerekli görse de, kısa vadede kârlılık üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, gelir artışının yatırım hızına yetişememesi durumunda marj daralmasının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

“KENDİ İŞİNİ YEME” RİSKİ

Yeni teknolojilerin mevcut iş modellerini ucuzlatması da bir diğer risk olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ destekli otomasyon, bazı ürün ve hizmetlerin fiyatını aşağı çekebilir.

Bu durum, yüksek hacim artışına rağmen toplam kârlılığın beklentilerin altında kalmasına yol açabilir.

Yatırımcılar açısından bu tablo, AI temalı hisselerde seçici olmanın önemini artırıyor.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Uzmanlara göre yapay zekâ uzun vadede ekonomik büyümeyi destekleyecek.

Ancak mevcut değerlemeler göz önüne alındığında, kısa vadede dalgalanmaların artabileceği ifade ediliyor.

SSS

AI hisseleri düşer mi?



Kısa vadede volatilite artabilir.

Yapay zekâ yatırımları zararlı mı?



Hayır, ancak maliyetler kârı baskılayabilir.

Uzun vadede kazandırır mı?



Potansiyel yüksek, fakat seçici olmak gerekiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.