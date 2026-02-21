Uluslararası piyasalarda ons altın, kritik 5 bin dolar eşiğini aşarak kalıcılık sağladı.

• Ons Altın: Haftayı 5.097,13 dolar seviyesinden kapatırken, hafta içinde 5.098,16 dolara kadar tırmanarak yeni bir rekor kırdı. Altının onsu haftalık bazda yüzde 1,28 değer kazandı.

• Gram Altın: İç piyasada gram altın, ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 7.183,04 TL seviyesine ulaştı. Gram altında haftalık prim yüzde 1,51 olarak gerçekleşirken, yıllık bazdaki devasa yüzde 109,48'lik artış dikkat çekti.

GÜMÜŞTEN SÜRPRİZ ATAK: ALTINI PERFORMANSTA GERİDE BIRAKTI!

Bu haftanın asıl sürprizi, altından çok daha sert bir yükseliş sergileyen gümüşten geldi. Gümüş hem ons hem de gram bazında çift haneli haftalık büyümelere göz kırptı.

• Gram Gümüş: Haftayı 119,18 TL seviyesinden tamamlayan gram gümüş, haftalık bazda tam yüzde 10 değer kazanarak haftanın en çok kazandıran varlıklarından biri oldu. Yıllık getirisi ise yüzde 210,22 ile altını ikiye katladı.

• Ons Gümüş: Uluslararası piyasada ons gümüş 84,55 dolara kadar yükseldi. Haftalık bazda yüzde 9,79 artış gösteren gümüşün onsu, sanayi talebi ve güvenli liman arayışıyla yükselişini sürdürüyor.

PİYASA ANALİZİ: YILLIK GETİRİDE GÜMÜŞ FARKI

Görsellerdeki veriler incelendiğinde, 2026 yılının ilk iki ayında (yılbaşı verilerine göre) altının yüzde 20,66 kazandırdığı, gümüşün ise yüzde 21,49 ile bir adım önde olduğu görülüyor.

Ancak "Yıllık" bazda gümüşün yüzde 210'luk artışı, yatırımcısının alım gücünü altının yüzde 109'luk performansına göre çok daha güçlü koruduğunu kanıtlıyor.

Borsa İstanbul'un yüzde 1,74 değer kaybettiği ve euronun gerilediği bu haftada, değerli metaller portföyleri koruyan yegane güç oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.