Haftanın en dikkat çeken detayı spor hisselerindeki hareketler oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan devi Juventus’u 5-2 gibi tarihi bir skorla geçen Galatasaray (GSRAY), bu başarıyı borsaya da taşıdı.

Haftalık yüzde 8,94 prim yapan GSRAY, BIST 100’ün en çok yükselen üçüncü hissesi olmayı başardı.

Avrupa kupalarında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan Fenerbahçe (FENER) ise sahadaki üzüntüyü borsada da yaşadı. Fenerbahçe hisseleri haftayı yüzde 1,87 düşüşle kapattı.

HAFTANIN "EN"LERİ: ZİRVE VE DİP TABLOSU

Piyasadaki genel düşüşe meydan okuyan ve yatırımcısını sevindiren ilk 3 kağıt şunlar oldu:

• DSTKF: Yüzde 35,64 (Haftanın şampiyonu)

• TRMET: Yüzde 11,35

• GSRAY: Yüzde 8,94

Buna karşın, enerji ve sanayi devlerinde sert geri çekilmeler yaşandı.

Haftanın en çok kaybettireni yüzde 16,70 düşüşle GESAN olurken, onu QUAGR (yüzde -14,16) ve RALYH (yüzde -13,51) izledi.

Yatırımcının yakından takip ettiği SASA ise haftayı yüzde 10,37 kayıpla 2,42 TL seviyesinden tamamladı.

ANALİSTLERİN GÖZÜ GELECEK HAFTADA

Uzmanlar, 14.000 puanın altındaki kapanışın bir "soluklanma" olduğunu belirterek şu seviyelere dikkat çekiyor:

• Destek Hattı: Olası geri çekilmelerde 13.300 bandı ana kale konumunda.

• Direnç Hattı: Yukarı yönlü hareketin devamı için 14.000 puanın üzerinde kalıcılık şart.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.