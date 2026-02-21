20 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılan bu hamle, borsada işlem gören BIMAS payları için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

BİM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre mevcut sermaye artırımı süreci şu şekilde işleyecek:

• Mevcut Sermaye: 600.000.000 TL

• Artırım Oranı: Yüzde 100 (Bedelsiz)

• Yeni Sermaye: 1.200.000.000 TL

• Artırım Yöntemi: Tamamı iç kaynaklardan (şirket bünyesindeki fonlardan) karşılanacak.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Alınan bu kararla birlikte, BİM hissedarlarının elindeki pay adedi, herhangi bir bedel ödemeksizin iki katına çıkacak.

Şirket, sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği (Madde 6) için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli yasal izinlerin alınması sürecini başlattı.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasa uzmanları, BİM’in bu hamlesini şu üç ana başlıkta değerlendiriyor:

Likitide Artışı: Hisse sayısının artmasıyla birlikte borsadaki işlem hacminin ve likiditenin yükselmesi bekleniyor.

Psikolojik Destek: Bedelsiz bölünmeler genellikle yatırımcı nezdinde "şirketin büyüme iştahı" olarak algılanır ve hisseye olan ilgiyi artırabilir.

Özkaynak Gücü: Artırımın tamamının iç kaynaklardan yapılması, şirketin mali yapısının ve birikmiş yedeklerinin güçlü olduğunu teyit ediyor.

Yatırımcıların bedelsiz payları alabilmesi için SPK onayının ardından şirketin belirleyeceği "hak kullanım tarihi"ni takip etmesi gerekiyor.

Onay süreci tamamlandığında yeni hisseler otomatik olarak yatırımcı hesaplarına tanımlanacak.