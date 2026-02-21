Haftanın tartışmasız galibi Galatasaray oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İtalyan devi Juventus’u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, sadece tur kapısını aralamakla kalmadı; hisselerine de doping etkisi yarattı. GSRAY hisseleri, bu dev zaferin ardından haftalık bazda yüzde 8,94 prim yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

KANARYA İNGİLTERE’DE TAKILDI, HİSSELER GERİLEDİ

Fenerbahçe cephesinde ise tablo tam tersi bir görünüm sergiledi. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet, tur şansını zora sokarken borsa performansına da negatif yansıdı. FENER hisseleri, sahadaki skorun etkisiyle haftayı %-1,87 değer kaybıyla kapattı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi