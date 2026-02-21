Haftanın genelinde risk iştahının azalmasıyla birlikte yatırımcılar nakit benzeri araçlara yöneldi.

• Yatırım Fonları: En yüksek artış yüzde 0,71 ile "Para Piyasası Fonları"nda görüldü.

• BES Fonları: "Para Piyasası" ve "Başlangıç Fonları", yüzde 0,72 yükselişle kategorilerinde LIDER oldu.

EN ÇOK KAYBETTİRENLER: HİSSE SENEDİ VE ENDEKS

Hisse senedi piyasalarındaki dalgalanma fon performanslarına doğrudan yansıdı.

• Yatırım fonları tarafında en sert düşüş yüzde 2,81 ile "Hisse Senedi Fonları"nda yaşandı.

• BES tarafında ise yatırımcısını en çok üzen kategori, yüzde 3,74'lük gerilemeyle "Endeks" fonları oldu.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANÇ VE KAYIP TABLOSU

Bireysel fon bazında bakıldığında, bazı serbest fonların genel piyasa eğiliminden ayrışarak devasa getiriler sunduğu görüldü.

Haftanın dikkat çeken verisi, Has Portföy Birinci Serbest Fon'un sergilediği yüzde 152,28'lik olağan dışı yükseliş olurken; gümüş odaklı emeklilik fonlarının ve döviz bazlı serbest fonların haftayı kayıpla kapatması dikkat çekti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.