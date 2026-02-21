Küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasındaki askeri hareketlilik nedeniyle alarm veriyor. Sevkiyatın durma noktasına gelebileceğine dair artan jeopolitik riskler, Brent petrolün haftayı 71,69 dolar seviyesinden kapatmasına neden oldu.

Analistler, bölgedeki askeri yığınağın sürmesi durumunda petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının devam edebileceği konusunda uyarıyor.

SALI GÜNÜ İSTASYONLARDA TABELALAR DEĞİŞİYOR: 2,40 TL ZAM!

Petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin faturası araç sahiplerine kesildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki artışın iç piyasaya yansıması netleşti:

Zam Miktarı: Motorin (Mazot) grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Geçerlilik Tarihi: Yeni fiyatların Salı gününden itibaren istasyonlarda tabelalara yansıması öngörülüyor.

Etki: Petrolün son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkması, benzin grubunda da ilerleyen günlerde benzer bir hareketlilik yaşanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi