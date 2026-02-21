Geri çağırma kararı, araçların montaj aşamasında tekerlek somunlarının (bijon) fabrikada yeterli sıkılıkta monte edilmediğinin tespit edilmesi üzerine alındı. Teknik detaylara göre:

• Alaşımlı çelik tekerleklerde somun sıkma torkunun standartların altında kaldığı belirlendi.

• Düşük tork nedeniyle araç hareket halindeyken somunların gevşeme riski bulunuyor.

• Bu durum; tekerleğin araçtan ayrılmasına, ciddi trafik kazalarına ve yaralanma tehlikesine yol açabiliyor.

HANGİ MODELLER VE ÜLKELER ETKİLENİYOR?

Geri çağırma süreci, Avrupa Birliği güvenlik düzenlemeleri kapsamında pek çok ülkeyi kapsıyor.

Özellikle Almanya, Fransa, Portekiz, İsveç, Slovakya ve İngiltere bu listede başı çekiyor.

Yalnızca İngiltere’de 2017-2021 yılları arasında üretilmiş 46 bin 152 adet Honda Civic’in risk altında olduğu tahmin ediliyor.

HONDA’DAN AÇIKLAMA: "KONTROLLER ÜCRETSİZ YAPILACAK"

Şirket, geri çağırma kapsamındaki araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçileceğini duyurdu. İşte süreçle ilgili dikkat çeken noktalar:

• Kullanıma Devam Edilebilir: Honda, mevcut durumda araçların güvenli olduğunu ve kullanılmaya devam edilebileceğini ancak kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

• Ücretsiz Teknik Destek: Bayilerde yapılacak incelemelerde bir hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek.

• Online Sorgulama: Araç sahipleri, Honda’nın resmi internet sitesi üzerinden araçlarının bu kapsamda olup olmadığını şasi numarası ile kontrol edebilecekler.

Uzmanlar, bu tür geri çağırmaların MARKA prestiji için zorlayıcı olsa da potansiyel yaralanma risklerini önlemek adına kritik bir şeffaflık adımı olduğunu vurguluyor.