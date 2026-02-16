BMW Bölge Başkanı Ritu Chandy, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Chandy, Türkiye’nin sorumluluk alanındaki en hızlı büyüyen pazar konumuna geldiğini belirterek, premium segmentteki talebin güçlü seyrine dikkat çekti.

Ritu Chandy yaptığı açıklamada, Türkiye’de özellikle yüksek gelir grubundaki artışın premium otomobil talebini yukarı taşıdığını ifade etti. Son dönemde servet ve varlık artışının hızlandığını vurgulayan Chandy, bu durumun lüks otomobil segmentinde satışları desteklediğini belirtti.

BMW yönetimi, Türkiye’nin sadece satış hacmi açısından değil, büyüme potansiyeli ve müşteri profili dönüşümü açısından da stratejik bir pazar haline geldiğini değerlendiriyor. Premium segmentteki büyümenin, bireysel varlık artışı ve üst gelir grubunun genişlemesiyle paralel ilerlediği ifade ediliyor.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de kur ve enflasyon etkisine rağmen üst segment otomobil talebinin güçlü kalması, lüks tüketim tarafındaki canlılığı ortaya koyuyor. BMW’nin Türkiye’ye yönelik büyüme vurgusu, premium otomotiv pazarının önümüzdeki dönemde de dikkat çekici performans sergileyebileceğine işaret ediyor.