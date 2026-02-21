İşte 16-20 Şubat haftasında öne çıkan halka arz hisselerinin performans raporu:

BESTE: ENERJİDE DURDURULAMAZ YÜKSELİŞ

Haftanın tartışmasız yıldızı Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) oldu. 14,70 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan hisseler, yatırımcının yoğun ilgisiyle tavan serisini sürdürdü.

Haftalık Performans: Yüzde 60,92 Prim

Haftalık Kapanış: 31,46 TL

NETCD: VOLATİLİTENİN ADRESİ

Tavan serisini 9. işlem gününde bozan ve yatırımcısını kısa süreli bir tedirginliğe iten Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD), haftayı dalgalı bir seyirle tamamladı. Tavan bozduktan sonra yeniden tavan olan ancak bu seviyede kalıcılık sağlamakta zorlanan hisse, buna rağmen haftalık bazda çift haneli kazanç sundu.

Haftalık Performans: Yüzde 18,44 Prim

Haftalık Kapanış: 106 TL

AKHAN: GIDA TARAFINDA BEKLENTİNİN ALTINDA

6 Şubat'ta işlem görmeye başlayan ve 21,50 TL’den halka arz edilen Akhan Un Fabrikası (AKHAN), bu hafta yatırımcısını üzen nadir halka arz kağıtlarından biri oldu.

Haftalık Performans: Yüzde -4,85 Kayıp

Haftalık Kapanış: 26,70 TL