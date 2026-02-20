Şirketin 30 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlayan süreç, SPK’nın 18 Şubat 2026 tarihli toplantısında karara bağlandı. Onaylanan başvuru uyarınca Kontrolmatik;

• İhraç Tavanı: Toplamda 9.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilecek.

• Yöntem: Satışlar halka arz edilmeksizin; nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

• Vade ve Faiz: 3 yıla kadar vadeli olacak araçlar, piyasa koşullarına göre sabit veya değişken faizli, kupon ödemeli veya ödemesiz seçeneklerle sunulabilecek.

KURUMSAL YATIRIMCI ODAKLI STRATEJİ

Kontrolmatik’in bu hamlesi, özellikle yurt içindeki kurumsal ve nitelikli yatırımcıları hedefliyor.

Türk lirası cinsinden yapılacak olan bu ihraçlar, şirketin esas sözleşmesinin 15. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanıyor.

YABANCI YATIRIMCI KONTR’DA POZİSYON MU AZALTIYOR?

Bu finansman haberi, yabancı yatırımcıların BIST 100’deki hareketliliğinin sürdüğü bir döneme denk geldi. Geçen haftanın takas verilerine göre;

• Yabancı yatırımcılar, portföylerindeki KONTR hisselerini yüzde 11,27 oranında azalttı.

• Şirketin yüzde 71,87 olan halka açıklık oranı içindeki yabancı payı ise yüzde 5,83 seviyesine geriledi.

Şirketin yeni borçlanma onayıyla yaratacağı kaynağın, yatırımcı iştahı ve büyüme projeleri üzerindeki etkisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

