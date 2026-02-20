Açıklamada, 18 Şubat 2026 tarihinde fiyat bilgisi bulunmayan işlemler kapsamında toplam 4.000.000 adet paya karşılık gelen işlem gerçekleştirildiği ve bu işlem sonucunda HSBC’nin toplam pay sahipliğinin azaldığı belirtildi. İşlemin tamamlanmasının ardından şirketin SASA sermayesindeki paylarının ve oy haklarının %5 sınırının altına düştüğü bildirildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

HSBC, söz konusu payların SASA’nın dönüştürülebilir tahvil ihracıyla bağlantılı riskten korunma (hedging) işlemleri kapsamında, ödünç pay mekanizması çerçevesinde elde tutulduğunu ifade etti. Delta plasmanının takasının tamamlanmasını takiben tahsis edilen payların büyük bölümünün pay sahiplerinin hesaplarına iade edileceği, ihtiyaç halinde ilerleyen dönemlerde yeniden ödünç alınabileceği aktarıldı.

Ayrıca HSBC’nin gerekli durumlarda hissedardan dönüştürülebilir tahvilin tamamını karşılayacak miktarda ilave pay temin edebilme imkânı bulunduğu ve yürütülen işlemler kapsamında finansal enstrümanlar aracılığıyla SASA hissesi üzerinde ekonomik risk taşımadığı belirtildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HİSSEDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Söz konusu gelişmenin ardından SASA hisselerinde gerileme yaşandı. Paylar saat 17.15 itibarıyla %3,97 düşüşle 2,43 TL seviyesinde işlem gördü. Hissede haftalık değer kaybı ise %10’un üzerine çıktı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.