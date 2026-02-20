20 Şubat 2026 tarihli güncel verilere göre yabancıların takas payını en çok artırdığı hisselerde spor ve lojistik ön plana çıktı:

• TSPOR: Yabancı payı haftalık bazda yüzde 77,02 oranında rekor bir artış gösterdi.

• TUREX: Portföydeki ağırlığı yüzde 27,37 oranında yükseldi.

• KUYAS: yüzde 26,45'lik artışla yatırımcıların radarındaki bir diğer isim oldu.

• Dev Şirketlerde İlgi Sürüyor: THYAO (yüzde 9,47), ARCLK (yüzde 9,32) ve FROTO (yüzde 7,93) gibi lokomotif hisselerde de yabancı alımları hız kesmedi.

VEDALAŞILAN HİSSELER: OBAMS VE GSRAY’DA ÇIKIŞ VAR

Yabancılar bazı hisselerde ise kâr satışı veya pozisyon azaltma yoluna gitti. Haftanın en çok pay kaybeden hisseleri şunlar oldu:

• OBAMS: Yabancı takas pozisyonu yüzde 20,89 oranında azalarak, halka açık kısımdaki yabancı payı yüzde 1,70’e kadar geriledi.

• GSRAY: yüzde 14,15’lik bir azalışla listede ikinci sırada yer aldı.

• Enerji ve Teknoloji: AKSEN (yüzde 12,53), PATEK (yüzde 12,11) ve KONTR (yüzde 11,27) gibi hisselerde yabancı paylarında çift haneli düşüşler kaydedildi.

6 HAFTALIK KESİNTİSİZ İLGİ

Yabancı yatırımcıların son 6 haftalık karnesi incelendiğinde, piyasaya toplamda 1,8 milyar dolarlık net giriş yapıldığı görülüyor.

