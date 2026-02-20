Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, devre kesici uygulaması kapsamında sürekli işlemlere ara verildiği ve tek fiyat emir toplama sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

İŞLEMLER YENİDEN BAŞLADI

Emir toplama sürecinin tamamlanmasının ardından SASA paylarında işlemler tekrar açıldı. Hissede işlemler saat 14.43 itibarıyla normal seyrine döndü.

DEVRE KESİCİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması, belirli oranların üzerinde gerçekleşen ani fiyat hareketlerinde devreye alınarak işlemleri geçici süreyle durduruyor. Bu uygulama, yatırımcıların daha sağlıklı karar almasını sağlarken piyasalardaki aşırı oynaklığın kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 315.25 9.151.322.681,50 % 0.88 15:14 ASELS 312 8.850.844.339,00 % 1.63 15:14 SASA 2.4 7.122.462.150,53 % -4.76 15:14 ISCTR 16.41 6.546.099.459,42 % -0.36 15:14 AKBNK 86.8 5.187.551.797,10 % -0.23 15:14 Tüm Hisseler

SASA HİSSESİNDE SON DURUM

SASA payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Hisse 15.20 yazım saati itibarıyla %-4,76 oranında değer kaybıyla karşı karşıya. Hissenin güncel fiyatı ise 2,40 TL olarak işlem görüyor.