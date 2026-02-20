ABD’de piyasaların yakından takip ettiği enflasyon ve büyüme verileri açıklandı. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi aralık ayında aylık bazda %0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde açıklanan 4. çeyrek öncü büyüme verisi ise ekonomide ivme kaybına işaret etti.

ABD ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,4 büyüyerek piyasa beklentisi olan %2,5’in altında kaldı. Bir önceki çeyrekte büyüme %4,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Ulusal Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yayımlanan öncü tahminin, Ekim-Kasım 2025 dönemindeki hükümet kapanması nedeniyle gecikmeli açıklandığı belirtildi.

BÜYÜMEYE TÜKETİM KATKI VERDİ

Dördüncü çeyrekte büyümeye en büyük katkı tüketici harcamaları ve yatırımlardan geldi. Kamu harcamaları ile ihracattaki düşüş büyümeyi sınırlandırırken, ithalattaki gerileme GSYH hesaplamasına pozitif katkı sağladı.

Özel yurt içi nihai satışlar (tüketim ve sabit yatırımların toplamı) %2,4 artarak üçüncü çeyrekteki %2,9’luk artışın altında kaldı. Tüketici harcamaları da %2,4 yükseldi.

ENFLASYON TARAFINDA YUKARI YÖNLÜ GÖRÜNÜM

Yurt içi nihai talep fiyat endeksi %3,7 artarken, PCE fiyat endeksi %2,9 yükseldi. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE ise %2,7 artış kaydetti. Zincir ağırlıklı fiyat endeksi de %3,6 yükseldi.

2025 yılının tamamında ABD ekonomisi %2,2 büyürken, bu oran 2024’teki %2,8’in altında kaldı. Yıllık bazda PCE enflasyonu %2,6, çekirdek PCE ise %2,8 olarak gerçekleşti.

Fed tarafından enflasyonun ana göstergelerinden biri kabul edilen çekirdek PCE, gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bıraktığı için fiyat eğilimine dair daha net sinyal vermesi nedeniyle yakından izleniyor.