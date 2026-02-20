Şam Büyükelçiliği aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilen resmi yazıya göre kapatılacak noktalar şunlar:

• Zeytindalı Gümrük Kapısı (Hatay/Kumlu): Suriye tarafındaki Hammam kapısı.

• Ceylanpınar Gümrük Kapısı (Şanlıurfa): Suriye tarafındaki Ras al-Ayn kapısı.

Suriye tarafı, kararın arkasında mali sebepler, yüksek işletme giderleri ve mevcut diğer kapıların coğrafi yakınlığını gerekçe gösterdi.

"TİCARET SEKTEYE UĞRAYACAK, CİLVEGÖZÜ KİLİTLENECEK"

Kararın duyulmasının ardından bölge ekonomisinin temsilcilerinden ilk tepki Hatay’dan geldi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, tek taraflı alınan bu kararın lojistik zincirini kıracağını vurguladı.

Zaroğlu, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

"Zeytindalı Kapısı'nın kapanması, bölge ekonomisinin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımız için büyük bir darbe. Şu an bile kapasitesini zorlayan Cilvegözü Gümrük Kapısı, bu yükü kaldıramaz. X-Ray cihazlarından ambarlara kadar her şey yetersizken, işlem hacminin oraya kayması ticareti tamamen durma noktasına getirebilir."

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLAYACAK MI?

İş dünyası, sınırın her iki tarafındaki ticari akışın korunması için Ankara’nın devreye girmesini bekliyor.

Özellikle Hatay ve Şanlıurfa hattındaki ihracatçıların lojistik maliyetlerini artıracak olan bu durumun önüne geçilmesi için Suriye hükümetiyle yeniden müzakere masasına oturulması çağrısı yapılıyor.

Şubat ayı sonunda kapıların mühürlenmesi halinde, bölgedeki tır kuyruklarının ve gümrükleme sürelerinin iki katına çıkmasından korkuluyor.