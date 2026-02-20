Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta geçen aya kıyasla 1,2 puan azalışla 51,2 değerine düştü.

Bu dönemde 7 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeksin, ocakta olduğu gibi 52,4 değerini alması bekleniyordu.

Hizmet sektörü verisi de beklentilerin altında kaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI da şubatta aylık bazda 0,4 puan azalarak 52,3 değerine geriledi.

Bu dönemde 10 ayın en düşük seviyesini görmesine karşın hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeksin 53 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

ABD'de hizmet PMI, ocakta 52,7 değerinde gerçekleşmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta aylık bazda 0,7 puan azalışla 52,3 oldu ve 10 ayın en düşük değerini gördü.

Bileşik PMI, ocakta 53 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.