Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, küresel siyasi risklerin artmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde 14.000 puanın altına sarkarak yatırımcıyı temkinli bir bekleyişe itmişti.

Haftanın son işlem gününde de bu negatif seyir korunuyor. Endeks güne yüzde 0,16 kayıpla 13.782,50 puandan başlarken, günün ilk yarısında düşüş eğilimi sürdü.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 32,72 puan daha değer kaybederek 13.771,49 puana geriledi. Piyasada gözler özellikle küresel oyuncuların hamlelerine çevrilmiş durumda.

BOFA’NIN TAKAS KARNESİ

Aracı kurum dağılım verilerine göre piyasanın en büyük belirleyicilerinden biri olan Bank of America (BofA) cephesinde hareketlilik oldukça yüksek.

"Net satıcılar" listesinde devasa bir payla SASA dikkat çekiyor:

• SASA: 211.755.065 net lot satışıyla listenin zirvesinde yer alırken, dağılımın yüzde 57,89'unu tek başına oluşturuyor.

• FENER: 10.112.955 lot satışla listenin ikinci sırasında.

• EKGYO: 8.658.602 lot ile satış baskısının hissedildiği bir diğer kağıt oldu.

• İlk 5 satıcılı kurumun toplam satış hacmi 753.207.993 lota ulaştı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

NET ALICILI TARAFTA SPOR HİSSELERİ ATAĞI

Satış baskısına rağmen bazı hisselerde alım iştahı sürüyor. "Net alıcılar" tarafında spor kulübü hisselerinin ağırlığı hissediliyor:

• GSRAY: 23.523.514 net lot alımı ile listenin başında yer alıyor (Dağılım: yüzde 23,20).

• ADESE: 11.874.844 lot ile ikinci sırada.

• TSPOR: 6.146.756 lot alımla listenin dördüncü sırasında yer alırken, alıcıların ilk 5 maliyet ortalaması 9,287 olarak kaydedildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.