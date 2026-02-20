GİB tarafından yayımlanan güncel broşürle birlikte, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’lik kısmının, ödenmesi gereken tutardan düşülmesine dair merak edilen tüm detaylar netleşti.

Güncellenen rehberde şu başlıklar öne çıkıyor:

• Kimler Faydalanabilir? İndirimden yararlanma hakkı olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsamı netleştirildi.

• Katı Şartlar: İndirimden yararlanmak için son 3 yıla ait beyannamelerin zamanında verilmiş olması ve kesinleşmiş bir vergi borcunun bulunmaması gibi kritik kriterler hatırlatıldı.

• Üst Limit Detayı: İndirim tutarının her yıl belirlenen belirli bir tavan fiyatı aşamayacağına dair sınırlar güncellendi.

• Uygulamalı Örnekler: Karmaşık hesaplamaların önüne geçmek adına farklı senaryolar üzerinden pratik hesaplama yöntemlerine yer verildi.

"UYUMLU MÜKELLEF" OLMANIN AVANTAJI

GİB’den yapılan açıklamada, bu indirimin sadece bir mali destek değil, aynı zamanda vergi adaletini pekiştiren bir ödül mekanizması olduğu vurgulandı.

Dijital ortamda erişime açılan yeni broşür, mükelleflerin beyanname dönemlerinde hata yapmalarını önlemeyi amaçlıyor.

Vergi indirimi imkanından yararlanabilmek için mükelleflerin vergi beyannamelerini süresinde vermesi ve ödemelerini aksatmamış olması, sistemin temel "kırmızı çizgisi" olarak kalmaya devam ediyor.