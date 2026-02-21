Hafta sonu olması nedeniyle bankalar arası piyasalar kapalı olsa da serbest piyasadaki güncel veriler şu şekilde şekillendi:

• Gram Altın: 7.182,08 TL

• Çeyrek Altın: 12.091,00 TL

• Yarım Altın: 24.182,00 TL

• Tam Altın: 46.917,24 TL

• Cumhuriyet Altını: 48.216,00 TL

• Gremse Altın: 117.293,09 TL

• Ons Altın: 5.097,54 dolar

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Uluslararası piyasalarda altının onsu dün akşam saatlerinde 5 bin 93 dolar seviyelerinden işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günü 7 milyon 333 bin lira ile kapattı.

Uzmanlar, bu yükselişin arkasında yatan temel nedenleri şöyle özetliyor:

• Ons Altın Etkisi: Küresel enflasyon endişeleri ve majör merkez bankalarının faiz politikalarına dair belirsizlikler, ons altını 5 bin doların üzerinde kalıcı kılıyor.

• İç Piyasa Dinamikleri: Dolar kuru ile ons altının eş zamanlı yükselişi, gram altını yerel piyasada daha da yukarı itiyor.

• Hacim Artışı: Standart altının kilogram fiyatındaki yüzde 0,6’lık son artış, piyasadaki talebin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Altın fiyatlarındaki bu sert yükseliş, özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ve uzun vadeli birikimciler tarafından yakından takip ediliyor.