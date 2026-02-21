ICA Fuarcılık AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin turizm ekosistemini iyileştirirken mevcut potansiyelini de yukarı taşıyan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29’uncu edisyonunu geride bıraktı.

Turizm sektörünün küresel paydaşlarını bir araya getiren ve 5-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen EMITT 2026, yaratılan ticari iş hacmi ve turizm ekonomisine sunduğu katma değerle, sektör paydaşları için verimli bir zemin oluşturdu.

Bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilen fuar, 109 ülkeden 2 bin 360’ı yabancı toplam 19 bin 849 ziyaretçiyi bir araya getirdi. 28 ülkeden 552 katılımcının yer aldığı fuar, aynı zamanda 63 ülkeden 322 VIP davetli tur operatörünü ağırladı. Fuarda katılımcı başına yaratılan iş hacmi 923 bin avroya ulaştı.

EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 4-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilecek.

"TÜRKİYE, KÜRESEL TURİZMDEKİ GÜCÜNÜ ARTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, Türkiye’nin her geçen gün yükselen turizm potansiyelinin EMITT ile 29 yıldır değer kazandığını belirterek, iklimi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve gastronomisi ile dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin küresel turizmdeki gücünü artırmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

EMITT olarak 29 yıldır eldeki potansiyelin en iyi şekilde turizm sektörüne tanıtılması için çabaladıklarını aktaran Keskin, "Bu doğrultuda fuarımız, sektör için yarattığı ekonomik değer sayesinde etkisini her geçen yıl dalga dalga yayıyor. Turizmin bir yerden bir yere giderek tatil yapma anlayışının ötesine geçerek uçtan uca bir deneyime dönüştüğü günümüzde fuarcılık algısı da buna paralel olarak değişiyor." açıklamasını yaptı.

Keskin, EMITT’i daha erişilebilir, kapsayıcı ve stratejik şekilde kurgulayarak katılımcılara yenilikçi bir fuar deneyimi sunduklarını kaydederek, şunları aktardı:

"Bu sayede bir önceki yıla göre ziyaretçi yoğunluğumuzu yüzde 26 artırarak 19 bin 849’a çıkardık. Birçok ikili görüşme ve yeni iş birliklerine zemin hazırladığımız bu yılı, katılımcı firmaların da takdirini kazanmayı başararak geride bıraktık. Katılımcıların yüzde 94’ü EMITT’in işleri açısından önemli olduğunu düşünürken yüzde 87’si ise fuar sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşma ile sonuçlandırdı. 2027’de EMITT’ın 30’uncu yılına yakışan büyüklükte ve yeniliklerle tüm ziyaretçilerimiz ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz."