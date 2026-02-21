İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yapılan analiz, İstanbul için sevindirici bir tablo çizdi.

Ocak 2025 ile Ocak 2026 verilerinin karşılaştırıldığı araştırmaya göre KENT genelindeki hava kirliliği ortalaması 41,5 mikrogramdan 26,5 mikrograma düştü.

ŞAMPİYON SULTANGAZİ

Ocak ayının en çarpıcı verisi Sultangazi’den geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre hava kirliliğinin yüzde 83 oranında azaldığı "Sultangazi 1" istasyonu, 8,4 mikrogram değeriyle İstanbul’un en temiz havasına sahip noktası seçildi.

İyileşmenin en yüksek olduğu diğer bölgeler:

• Kadıköy: Yüzde 53 azalış

• Bağcılar: Yüzde 52 azalış

EN KİRLİ DURAK: KAĞITHANE 1

Hava kalitesindeki genel iyileşmeye rağmen bazı noktalar hala riskli seviyelerde seyrediyor. Rapora göre İstanbul’un havası en kirli bölgeleri sırasıyla şunlar:

• Kağıthane 1: 46,4 mikrogram

• Tuzla: 44 mikrogram

• Sancaktepe: 39,8 mikrogram

YENİBOSNA VE ARNAVUTKÖY’DE ALARM VERİLİYOR

Genel trendin aksine, İstanbul’un iki noktasında kirlilik oranlarında ciddi artış gözlemlendi.

Yenibosna'da partikül madde oranı yüzde 35 artarken, Arnavutköy yüzde 25'lik artışla kirliliğin yükseldiği ikinci nokta oldu.

21 NOKTADA İYİLEŞME VAR

Prof. Dr. Hüseyin Toros’un paylaştığı verilere göre,incelenen 24 istasyonun 21’inde hava kalitesi iyileşirken, sadece 2 istasyonda artış yaşandı; 1 istasyon ise yerini korudu.

Büyükada (11,8) ve Sarıyer (15) ise Sultangazi’nin ardından kentin en temiz nefes durakları olarak kayıtlara geçti.