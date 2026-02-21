Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.