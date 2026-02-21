Kentte yaşanan aşırı ve yoğun yağışların ardından ani sıcaklık yükselmeleri sonucunda karlar eridi. Hal böyle olunca Seyhan Barajı’na gelen su miktarında artış yaşandı.

Seyhan Barajı’nda su miktarının artmasının ardından kontrollü su tahliyesi yapılmasına karar verildi.

Adana Valiliği de nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü kontrollü olarak suyu tahliye etmek için baraj kapaklarını açtı.

Tahliye sürecinde Seyhan Nehri’nin su seviyesi yükselince merkez Yüreğir ilçesindeki bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı.

Havutlu Mahallle Muhtarı Mustafa Kemal Tiniz, "Tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Ekipler sürekli uyarı yapıyor. Dikkatli olmamız lazım" dedi.