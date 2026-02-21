21 Şubat 2026 verilerine göre toplu nakit parasını bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar için "en yüksek faiz" yarışı yeni bir boyuta taşındı.

Bankalar, yeni müşteriler için sundukları avantajlı oranlarla mevduat getirilerini asgari ücretin oldukça üzerine taşıdı.

FAİZ LİDERLİĞİNDE İKİ BANKA ÖNE ÇIKIYOR

Güncel tablolara bakıldığında, piyasadaki en yüksek faiz oranını yüzde 44 ile Odea (Oksijen Hesap) ve Alternatif Bank (VOV Hesap) sunuyor.

• Odea Oksijen Hesap: Yüzde 44 faiz oranıyla 1-31 gün vade seçenekleri sunarken, 1 milyon TL için net kazanç verilerini yatırımcıyla paylaşıyor.

• Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 44 hoş geldin faizini tam 45 gün boyunca sabit tutma sözü veriyor.

GETİRİDE 31 BİN TL BARAJI AŞILDI

Mevduat hacmi ve faiz oranı kombinasyonuna göre, bazı bankalarda aylık net kazanç asgari ücretin yaklaşık iki katına ulaştı.

İşte öne çıkan bazı bankaların 1 milyon TL için sunduğu Şubat 2026 tablosu:

SÜRE AVANTAJLARINA DİKKAT!

Bankalar yüksek oranları genellikle sınırlı süreler için tanımlıyor. Örneğin; CEPTETEB yüzde 43'lük oranı 90 gün boyunca geçerli kılarken, Alternatif Bank 45 gün, ON Plus ise 1 milyon TL'ye kadar olan bakiyeler için özel avantajlar sağlıyor.

**Yasal Uyarı: **Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.