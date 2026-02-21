KAP’a yapılan açıklamaya göre, Novus Turizm’in mevcut 1.000.000 TL olan sermayesi, 3.149.000.000 TL artırılarak toplamda 3.150.000.000 TL’ye çıkarılacak. Ata Turizm Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığının bu dev sermaye artırımına tam katılım sağlama kararı aldı.

FONUN ADRESİ: YENİ GAYRİMENKUL İKTİSAPLARI

Bu devasa sermaye artırımından elde edilecek kaynak, rastgele bir büyüme için değil, önceden planlanmış bir yatırım stratejisi için kullanılacak. Açıklamada şu detaylar öne çıktı:

Stratejik HEDEF: Artırılan sermaye ile elde edilen fon, Novus Turizm’in 5 Şubat 2026 tarihinde SPK tarafından onaylanan halka arz izahnamesinde belirtilen gayrimenkullerin satın alınması (iktisabı) için kullanılacak.

Sermaye Avansı Ödendi: Ata Turizm, bu büyük projeyi desteklemek amacıyla Novus Turizm’e halihazırda 2.590.080.000 TL tutarında sermaye avansı ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.